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Manfredonia Calcio, colpo Setola per la difesa

Il Manfredonia Calcio ufficializza l’arrivo di Carmine Setola, importante rinforzo per il reparto arretrato biancoceleste.

Classe 1999, nato a Cerreto Sannita, Setola è un terzino destro di piede destro, capace di ricoprire anche il ruolo di esterno a tutta fascia e, all’occorrenza, di difensore centrale.



Cresciuto nei settori giovanili di Rimini e Cesena, Setola ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio con il Cesena, debuttando in Serie B nella stagione 2016/17.

Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Palermo, Pisa, Fano, Siena, Virtus Francavilla, Casertana, Giugliano, Picerno, Paganese, Gelbison e Nola, maturando una significativa esperienza nei campionati professionistici e dilettantistici di vertice.



Il suo curriculum parla di 185 presenze complessive nei campionati censiti, con 2 reti, così suddivise: 4 presenze in Serie B, 74 in Serie C e 103 in Serie D.

Il nuovo acquisto del club biancoceleste ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili italiane, collezionando presenze con Under 17 e Under 18 e realizzando anche una rete con l’Under 18.



Setola porta al Manfredonia ed alla squadra guidata da Mister Andrea Ciaramella esperienza, dinamismo e duttilità tattica. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello all’interno del progetto voluto dal patron Gianni Rotice e dalla dirigenza, orientato alla costruzione di una squadra competitiva, ambiziosa e capace di affrontare con determinazione le sfide della stagione. Un innesto, dunque, che va a rafforzare un gruppo già di livello, aggiungendo personalità e soluzioni tattiche al reparto difensivo.



Benvenuto al “Miramare” Carmine.

Forza Manfredonia!

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