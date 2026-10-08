Manfredonia Calcio, colpo Setola per la difesa
Manfredonia Calcio, colpo Setola per la difesa
Il Manfredonia Calcio ufficializza l’arrivo di Carmine Setola, importante rinforzo per il reparto arretrato biancoceleste.
Classe 1999, nato a Cerreto Sannita, Setola è un terzino destro di piede destro, capace di ricoprire anche il ruolo di esterno a tutta fascia e, all’occorrenza, di difensore centrale.
Cresciuto nei settori giovanili di Rimini e Cesena, Setola ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio con il Cesena, debuttando in Serie B nella stagione 2016/17.
Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Palermo, Pisa, Fano, Siena, Virtus Francavilla, Casertana, Giugliano, Picerno, Paganese, Gelbison e Nola, maturando una significativa esperienza nei campionati professionistici e dilettantistici di vertice.
Il suo curriculum parla di 185 presenze complessive nei campionati censiti, con 2 reti, così suddivise: 4 presenze in Serie B, 74 in Serie C e 103 in Serie D.
Il nuovo acquisto del club biancoceleste ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili italiane, collezionando presenze con Under 17 e Under 18 e realizzando anche una rete con l’Under 18.
Setola porta al Manfredonia ed alla squadra guidata da Mister Andrea Ciaramella esperienza, dinamismo e duttilità tattica. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello all’interno del progetto voluto dal patron Gianni Rotice e dalla dirigenza, orientato alla costruzione di una squadra competitiva, ambiziosa e capace di affrontare con determinazione le sfide della stagione. Un innesto, dunque, che va a rafforzare un gruppo già di livello, aggiungendo personalità e soluzioni tattiche al reparto difensivo.
Benvenuto al “Miramare” Carmine.
Forza Manfredonia!
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