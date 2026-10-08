Tutto per la mia famiglia: puntata extra-large in arrivo, ottima notizia per i fan

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Tutto per la mia famiglia continua a conquistare il pubblico di Canale 5 e, forte degli ottimi ascolti, torna in prima serata con una speciale doppia puntata. Giovedì 8 ottobre i telespettatori potranno seguire per circa due ore le vicende dei fratelli Eren e assistere a nuovi intrecci e colpi di scena.

Le anticipazioni della puntata

Al centro della trama ci saranno ancora una volta le elezioni scolastiche. Asiye e Doruk trasformeranno la competizione in una sorta di patto: se Doruk riuscirà a vincere, Asiye accetterà di trascorrere con lui una cena di San Valentino. Nel frattempo a scuola arriveranno Emir e Dora, nuovi protagonisti destinati a movimentare gli equilibri. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Omer e Ogulcan che per guadagnare qualche soldo proveranno a vendere sacchetti di lavanda al mercato.

Il nuovo appuntamento di Tutto per la mia famiglia, in programma giovedì 8 ottobre, avrà una durata di circa 120 minuti. Gli episodi una volta andati in onda su Canale 5, potranno essere riapprezzati on-demand su Mediaset Infiniy, in qualsiasi momento.