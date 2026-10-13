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Forte vento a Manfredonia: chiusura della Pineta di Siponto, Villa Comunale e Cimitero

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 ottobre 2026, il Sindaco ha disposto la chiusura temporanea della Pineta di Siponto, della Villa Comunale e del Cimitero Comunale, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e del rischio di caduta di alberi e rami.

Il provvedimento è in vigore dalle ore 17:30 di martedì 13 ottobre fino alle ore 9:30 di mercoledì 14 ottobre 2026, salvo eventuale proroga o revoca anticipata in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per tutta la durata della chiusura è vietato accedere, transitare e sostare all’interno delle aree interessate, fatta eccezione per il personale autorizzato impegnato in attività urgenti e indifferibili e per gli operatori dei servizi di emergenza e soccorso.

Invito alla prudenza

Considerate le forti raffiche di vento, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti.

In particolare, si raccomanda di:

– evitare di sostare o transitare nei viali alberati e nelle aree in prossimità di alberi di alto fusto;

– non sostare sotto alberi, rami potenzialmente instabili, impalcature e cartelloni pubblicitari;

– prestare attenzione a tegole, lamiere, vasi e altri oggetti che potrebbero essere spostati o divelti dal vento;

– mettere in sicurezza, ove possibile, gli oggetti collocati su balconi, terrazzi e spazi esterni.

Gli uffici comunali competenti provvederanno alle verifiche necessarie sulle aree interessate, con particolare attenzione alla stabilità delle alberature e alla presenza di eventuali elementi pericolanti, prima della riapertura.

Si invita a rispettare le disposizioni dell’ordinanza e a collaborare, con senso di responsabilità, per prevenire situazioni di rischio.