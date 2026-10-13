Manfredonia, proteste autotrasportatori: sospesi dei servizi Ase

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ASE S.p.A. informa la cittadinanza che, a causa del blocco dei trasporti legato alle proteste degli autotrasportatori che stanno interessando il territorio, sono temporaneamente sospesi il servizio di ritiro degli ingombranti e il servizio di raccolta degli sfalci.

Le difficoltà nella movimentazione e nel trasporto dei materiali raccolti impediscono, al momento, il regolare svolgimento dei due servizi. La sospensione si rende pertanto necessaria per evitare accumuli che non potrebbero essere gestiti correttamente e per tutelare le condizioni di decoro e igiene del territorio.

ASE S.p.A. segue l’evoluzione della situazione per ripristinare i servizi non appena le condizioni operative lo consentiranno. La ripresa sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali ufficiali aziendali.

Nel frattempo, si invita la cittadinanza a non depositare ingombranti e sfalci sul suolo pubblico e ad attendere la riattivazione dei rispettivi servizi, contribuendo così a prevenire situazioni di disagio.

Consapevole delle difficoltà che questa interruzione può comportare, ASE S.p.A. si scusa con gli utenti e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.