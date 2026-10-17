Racconto di una notte, anticipazioni 25 ottobre: la scomparsa di Gökçe e la corsa di Mahir e Canfeza

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La puntata del 25 ottobre di Racconto di una notte porta in scena una serie di eventi che si intrecciano, si scontrano e si ribaltano in pochi istanti. Inoltre, la dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun continua a giocare con tensioni familiari, segreti, fughe improvvise e colpi di scena che cambiano il destino dei protagonisti.

La serata si apre con un piano nascosto, prosegue con una scomparsa misteriosa e si chiude con un viaggio che mette Mahir e Canfeza davanti a un pericolo inatteso. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa accadrà a Villa Yilmaz? Dove si trova Gökçe? E quali nuove verità emergeranno nel cuore della notte?

Racconto di una notte: il piano segreto di Sureyya e il caos degli imam

Sureyya decide di muoversi nell’ombra e organizza un incontro riservato con l’imam che dovrà celebrare il matrimonio tra Ferman ed Efsane. Vuole farlo proprio durante la promessa di Sare, senza che nessuno lo sappia. Nel frattempo, a Villa Yilmaz si attende un altro imam, quello incaricato della commemorazione di Sevde. Lo scambio d’identità tra i due religiosi manda tutto all’aria: discussioni, accuse, tensioni che esplodono in pochi minuti.

La villa si trasforma in un teatro di fraintendimenti, mentre Ferman cerca di convincere Efsane a fuggire con lui prima dell’arrivo di Asaf. Lei però non cede: accetterà solo se Afet e la signora Asaf la imploreranno di tornare alla villa. Intanto, Süreyya sospetta che Fatma voglia sedurre il signor Asaf e, insieme ad Afet, trama per allontanarla definitivamente.

Racconto di una notte: la scomparsa di Gökçe e la corsa di Mahir e Canfeza

Mentre la villa è nel caos, Mahir e Canfeza arrivano all’ospedale psichiatrico per cercare Gökçe. Ma la ragazza non c’è più: Ozan l’ha portata via e l’ha nascosta in casa sua, ignorando le proteste di Handan. Sare trova la bambola di Gökçe e la manda a Canfeza. Lei e Mahir capiscono che la ragazza è stata portata da Ozan e decidono di entrare nella sua abitazione approfittando della sua assenza. Il pericolo, però, è dietro l’angolo.

Quando Ozan scopre che Gökçe non è più in casa, perde il controllo. Chiede spiegazioni alla madre, ma lei non rivela nulla. Salih racconta a Mahir che Sare ha letto un messaggio in cui si parla di un mulino a Seref. Mahir parte subito per verificare la pista. Canfeza pretende di accompagnarlo. I due si mettono in viaggio insieme, determinati a trovare la ragazza scomparsa.

Un viaggio inatteso, un incontro sorprendente e nuovi intrighi

La pista del mulino non porta a Gökçe. Mahir e Canfeza trovano solo un messaggio di Handan per suo figlio. Poco dopo, una gomma dell’auto si fora in piena campagna. Senza campo e senza aiuto, i due raggiungono la prima casa isolata che incontrano. Lì vengono accolti da un uomo gentile, segnato dalla solitudine della vedovanza.

La sua ospitalità li sorprende e crea un momento di calma in mezzo alla tempesta. Nel frattempo, Ferman torna a casa per prendere denaro e oggetti da rivendere. Sureyya lo vede, ma decide di coprirlo. Fatma, Afet e Sureyya raggiungono il signor Seref, l’uomo che Fatma spera di conquistare. Ma anche questo incontro rischia di aprire nuove tensioni e nuovi giochi di potere.