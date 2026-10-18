Sport Manfredonia
Che Santarpia! Il Manfredonia batte l’Ischia e si ritrova nel gruppo delle grandi
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Che Santarpia! Il Manfredonia batte l’Ischia e si ritrova nel gruppo delle grandi
Con una doppietta di Santarpia nel primo tempo (al 12′ ed al 30′), il Manfredonia batte in casa l’Ischia e si ritrova nel gruppone delle grandi del girone H di Serie D.
L’ex Taranto è l’autentico mattatore della giornata, con due gol da vero bomber nella prima frazione.
Buona la prova dei sipontini, che attaccano nel primo tempo e controllano, senza affanni, nella ripresa.
Nel prossimo turno trasferta in casa della capolista Virtus Francavilla, per continuare a sognare.