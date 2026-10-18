Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Ischia, Ciaramella: “Che entusiasmo e che amore anche con lo stadio chiuso”

“Abbiamo fatto una buona partita, contro un avversario molto ostico” ha detto il tecnico Ciaramella al termine di Manfredonia-Ischia “Non era facile batterli. Abbiamo trovato due gol nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo controllato, ma potevao fare meglio”.

“A Torre del Greco la prestazione c’è stata, la batosta era solo sul risultato. Ma è stata una lezione che ci è servita”.

“Oggi abbiamo fatto tutti bene, Santarpia è un giocatore fondamentale per noi, dobbiamo tenercelo caro”.

Su Ceparano: “Ha tante qualità tecniche, ma fa anche tanto lavoro sporco. Ha un cuore enorme, un ragazzo straordinario”.

L’importanza di non subire gol e l’infortunio di Gigliotti: “Fajt è un portiere esemplare, oggi ha fatto due grandi interventi. Dobbiamo lasciarlo sereno e tranquillo. Gigliotti si sta curando, è una situazione strana, non conosciamo ancora i tempi di recupero”.

Domenica prossima c’è la Virtus Francavilla: “Partita importante, ci aspetta un impegno complicato e difficile”.

Il Miramare vuoto: “Oggi ci hanno dato una grossa mano anche dall’esterno, ho visto dei bambini che mi hanno commosso. Che entusiasmo e che amore per il Manfredonia. In questa città il calcio è molto sentito”.