Affari tuoi, cambio di programmazione: il game show in onda con due maxi puntate
Novità in arrivo per Affari tuoi, uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto di Rai 1. Il game show condotto da Stefano De Martino si prepara a cambiare programmazione con una puntata più lunga prevista per martedì 20 ottobre. La stessa modifica è attesa anche martedì 27 ottobre.
Nel dettaglio, il programma dei pacchi andrà in onda dalle 20:45 alle 21:50, lasciando poi spazio a Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova. A chiudere la serata sarà, come di consueto, Porta a porta, il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa.
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La scelta di prolungare Affari tuoi si inserisce in una strategia di palinsesto che punta a dare maggiore spazio al game show e a sostenere la fiction, che sta attraversando un periodo difficile sul fronte degli ascolti.
Per Stefano De Martino e il suo programma, però, le novità non finiscono qui. Nel mese di novembre sono infatti previste alcune interruzioni legate alla trasmissione delle partite della Nazionale italiana di calcio, che comporteranno ulteriori variazioni nella programmazione di Rai 1.