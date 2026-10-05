Racconto di una notte, anticipazioni 11 ottobre: la verità su Afet sconvolge Kursat, Mahir scopre Gokce

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La puntata di Racconto di una notte dell’11 ottobre porta in scena una serie di colpi di scena che cambiano gli equilibri tra le famiglie Kilimci e Karaca. Gulizar soffre per la morte di Sevde, Kursat prova a sostenerla, ma l’arrivo improvviso di Ferman riaccende le tensioni quando annuncia di voler sposare Efsane.

La verità su Afet sconvolge tutti, Mahir affronta un passato che non conosceva, Canfeza vive una crisi matrimoniale sempre più profonda e Ozan prepara una sfilata che rischia di far esplodere nuovi conflitti. Dentro questo vortice di emozioni, emergono subito le domande che guidano Racconto di una notte 11 ottobre: come reagirà Kursat alla verità su Afet? Perché Ozan vuole Canfeza alla sfilata? E cosa scoprirà Mahir durante la visita a Gokce?

Racconto di una notte: Gulizar in lutto, Ferman vuole sposare Efsane e la verità su Afet sconvolge Kursat

La puntata di Racconto di una notte 11 ottobre si apre con Gulizar devastata dalla morte di Sevde. Kursat prova a starle accanto, ma l’atmosfera si spezza quando Ferman arriva e annuncia di voler sposare Efsane. Ezra reagisce con rabbia e sdegno, convinta che Ferman stia distruggendo la famiglia.

Poco dopo, Efsane rivela una verità che nessuno si aspettava: Afet ha spinto Canfeza dalla terrazza. Kursat rimane sconvolto, non sapeva nulla, e la rivelazione crea una frattura con Gulizar, che era presente quel giorno e non ha mai raccontato ciò che ha visto. La tensione cresce e la famiglia si ritrova divisa, mentre Ferman continua a cercare un modo per portare via Efsane e sposarla.

Racconto di una notte: Mahir e Canfeza in crisi, Ozan organizza la sfilata e Handan consegna l’anello a Ezra

In Racconto di una notte 11 ottobre, Mahir e Canfeza vivono una crisi matrimoniale profonda. Le intromissioni familiari li hanno allontanati e Canfeza, dopo due giorni senza notizie, tenta un riavvicinamento. Riesce a farlo tornare a casa, ma la tensione resta alta. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce e decide di andare a trovarla in ospedale psichiatrico. La ragazza non parla, sembra disconnessa dalla realtà, ma Mahir la riconosce dalle foto viste nella camera oscura di Ozan.

Quando nomina Ozan, Gokce ha una crisi improvvisa che richiede l’intervento degli infermieri. Intanto Ozan organizza un evento per il lancio del suo marchio e chiede a Kursat di partecipare senza Gulizar, per evitare nuovi scontri con sua madre. Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat, un gesto che riapre vecchie ferite e nuove tensioni.

Sureyya chiede a Kursat di allontanarsi, Ozan trascina Canfeza alla sfilata e Ferman tenta di portare via Efsane

Sureyya continua a preoccuparsi per Mahir e Canfeza. Decide di parlare con Kursat e gli chiede di allontanarsi da sua figlia, convinta che la loro relazione stia peggiorando la situazione. Mahir rimprovera Canfeza per aver confidato alla madre i loro problemi e ogni tentativo di riavvicinamento sembra inutile. Ozan, però, ha già deciso: vuole che Canfeza indossi l’abito più importante della sua sfilata. Arriva a casa sua e prova a convincerla.

Lei dice che non andrà, ma Ozan insiste e le dice che Mahir vuole solo controllarla. Nel frattempo, Ferman, Sureyya e Afet si recano a casa dei Kilimci per portare via Efsane. Ezra si oppone con forza, pronta a difendere la donna da un nuovo stravolgimento familiare.