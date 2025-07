[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quitadamo replica alle donne di Agiamo: “Importante confrontarsi”

Ringrazio sinceramente le donne dell’associazione AGIAMO per il contributo al dibattito sul linguaggio di genere.

Anche se non ne condivido l’impostazione, è importante confrontarsi nel rispetto reciproco.

Perché sì, opinioni diverse sono legittime– ma è altrettanto doveroso ribadire che il rispetto passa anche dalle parole.

Per questo non posso tacere di fronte al comportamento del collega consigliere Antonio Tasso che, dentro e fuori dall’aula, ha scelto di ridicolizzare una questione seria, storpiando volutamente parole come “analisto”, “presidento”, “farmacisto”.

Non è una battuta. Non è politica. È una mancanza di rispetto.

Ridicolizzare il linguaggio di genere significa sminuire il diritto di ogni donna a essere nominata, riconosciuta e rispettata.

La forma è sostanza, sempre, non a giorni alterni.

E chi ricopre un ruolo pubblico dovrebbe saperlo.

Non basta parlare di parità e leadership femminile se poi si legittimano comportamenti che deridono le battaglie per l’inclusione.

Non è una guerra tra donne: è una battaglia culturale per il riconoscimento pieno e concreto.

Continuerò a usare la mia voce e il mio ruolo per difendere una politica che non deride, ma costruisce.

Per tutte. Per tutti.