Quitadamo (Molo 21): “Una Pubblica Amministrazione che agisce nel perimetro della legalità sta facendo gli interessi di tutti e di ciascuno”

Il Comune di Manfredonia ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie: un’associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica amministrazione e sui territori da essi governati. È possibile consultare l’attività dell’Associazione sul sito www.avvisopubblico.it

Avviso pubblico non è un’associazione qualsiasi, pertanto l’adesione ad Avviso Pubblico è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.

Senza alcun dubbio, e senza la presunzione di dare lezioni ad alcuno, abbiamo convintamente e consapevolmente aderito a questa associazione.

È assolutamente importante far parte di una rete che si propone di declinare i principi di trasparenza e legalità in azioni concrete: nel nostro modo di agire, in tutti i nostri atti, nell’attività di informazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini.

Vogliamo promuovere la cultura della legalità perché questa per noi è la ‘stella polare’.

Una Pubblica Amministrazione che agisce nel perimetro della legalità sta facendo gli interessi di tutti e di ciascuno

Michelina Quitadamo – Consigliera Molo 21