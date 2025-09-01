[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

QUI CI SONO IO

Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia la sedia rossa vuota e la targa UISP contro i femminicidi

Domani martedì 2 settembre alle ore 18 nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia avverrà l’ufficiale apposizione e intitolazione della sedia rossa con il significativo messaggio “Qui ci sono io. Si tratta di un altro tassello del progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere e contrasto ai femminicidi che il Comitato UISP Foggia-Manfredonia sta portando avanti in tutta la provincia e anche a livello regionale.

Interverranno il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, l’Assessora al welfare Maria Teresa Valente e Nancy Zorretti, Presidente UISP Foggia-Manfredonia

La comunità è invitata a partecipare