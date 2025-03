“Questo non è normale”. Tensione al Congresso e il clima politico appare sempre più polarizzato.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dall’inizio del nuovo mandato di Donald Trump, il clima politico negli Stati Uniti appare sempre più polarizzato. L’ultimo episodio si è verificato ieri, martedì 4 marzo 2025, pochi istanti prima che il presidente pronunciasse il suo discorso davanti a una sessione congiunta del Congresso.

Un parlamentare repubblicano ha strappato un cartello di protesta dalle mani della deputata democratica Melanie Stansbury, che lo aveva sollevato in segno di dissenso.

“This is not normal” si leggeva sul cartello scritto a mano della deputata del New Mexico.

L’episodio ha scatenato reazioni immediate tra i membri del Congresso e il pubblico.

I democratici hanno denunciato l’episodio come un attacco alla libertà di espressione, mentre i repubblicani hanno condannato come una provocazione, il gesto della Stansbury.

Dopo l’utopica Trump Gaza, il presidente continua a essere al centro del dibattito pubblico. Quali saranno le conseguenze per la stabilità politica del Paese?