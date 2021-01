Question Time su Energas: “Il parere della Regione Puglia sarà determinante”

“Aspettiamo entro il 29 gennaio 2021 riscontro della Regione Puglia alla richiesta del Ministero (inviata il 29 dicembre 2020) di esprimere parere favorevole o il diniego all’insediamento di Energas a Manfredonia. Confermo al netto degli aspetti tecnici che deve essere rispettato il parere dei cittadini rispetto all’ampio esito del referendum”. Così Stefano Patuanelli, Ministro allo Sviluppo Economico, ha replicato alla Camera dei Deputati all’interrogazione dell’On. Antonio Tasso sull’annosa questione Energas. “Attendiamo l’esito del ricorso presentato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia contro il parere favorevole espresso lo scorso novembre dalla Sovrintendenza. In ogni modo, nulla è deciso.

Il parere della Regione Puglia sarà determinante”.



“Sono felicissimo di questa sua risposta – ha ribadito l’On. Tasso -. Sono felicissimi anche i cittadini di Manfredonia. Il no ad Energas non è un capriccio: non ci sono benefici ma solo rischi. Manfredonia è una splendida città balneare che già paga e subisce i danni derivanti dall’Ex petrolchimico Enichem. Energas non può essere un blocco per le prospettive di crescita turistiche e di rilancio del Bacino Alti Fondali”.