Queen of Bulsara a Villa Artemide, l’8 Agosto una notte da non perdere

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L’8 Agosto, a San Salvatore, Manfredonia, Villa Artemide ospita una serata destinata a restare nella memoria di chi ci sarà.

Sul palco del giardino arrivano i Queen of Bulsara — l’unica tribute band del Sud Italia ufficialmente riconosciuta dagli organi legati ai Queen. Una band che dal 2006 porta in giro per l’Italia il suono, i costumi e l’energia di Freddie Mercury, accumulando oltre mille concerti in teatri, piazze e club di tutta la penisola. Sold out storici al Teatro Mediterraneo, al Teatro Bolivar e al Teatro Cilea di Napoli.

Non una semplice imitazione — un racconto. Quello di una delle band più grandi della storia della musica, portato sul palco con una fedeltà e una passione che pochi possono vantare.

La serata è una Cena Spettacolo — gli ospiti cenano seduti mentre lo show va in scena. In tavola il menu di Chef Leonardo Rinaldi.

Menù:

Antipasto a persona: Tagliatella di seppia, polpette di baccalà, cozze ripiene

Antipasti centrali: Focaccia, salumi, formaggi e bruschette

Giropizza e patatine fritte

Girocarne

Dolce: Tiramisù

Bibite incluse nel prezzo. Vini e cocktail esclusi.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Cena Spettacolo · 45€ a persona

8 Agosto · Ore 20:30

Villa Artemide — Vicolo dei Noci 2, San Salvatore, Manfredonia

Prenotazioni: 348 183 9531 | 348 852 3402 | info@villaartemide.it