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Incidente sulla SS89 Mattinata-Manfredonia, la vittima è un giovane di Foggia

È un 21enne di Foggia la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 89 Garganica all’altezza del territorio di Monte Sant’Angelo (località Macchia), in provincia di Foggia.

Lo scrive Ansa.

Il giovane operaio viaggiava come passeggero, insieme ad altri due colleghi, su un furgone che per cause in via di accertamento sarebbe uscito fuori strada impattando contro un muretto e ribaltandosi su una cunetta. Gli altri due occupanti del mezzo sono rimasti feriti, sono stati portati in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi. I tre operai stavano rientrando a Foggia da Vieste.