Quattro carogne a Malopasso: un film “cannoli western” super cult

Ci sono film che nascono per piacere e film che nascono per ostinazione. Quattro carogne a Malopasso appartiene vistosamente alla seconda specie: un western per la TV girato nella Sicilia trapanese da un gruppo di amici capitanati da un cavatore di Custonaci, Vito Colomba, che negli anni ’80 inseguì il sogno di fare cinema costruendosi tutto “in casa”: soggetto, sceneggiatura, regia, produzione, casting, logistica. Ne venne fuori un oggetto cinematografico bizzarro, poverissimo di mezzi ma ricco di entusiasmo, che negli anni Novanta sarebbe esploso come fenomeno pop per merito di Mai dire TV della Gialappa’s. Da lì in poi, la leggenda. Oggi quel titolo “impossibile” è diventato un piccolo culto trash, celebrato in rassegne, articoli, community online e persino da un sequel tardivo, Colomba Legend (2019), che consacra la testardaggine del suo autore.

La trama: vendetta, polvere e ferite aperte

La storia è quella di Bill (o Billy) Nelson, che torna dopo dieci anni nel paese natio, Malopasso, per scoprire che i genitori sono stati assassinati. L’unico indizio è un ferro di cavallo marchiato “P”, che punta diritto al bandito Parker, signore della zona. Nel saloon, tra sparatorie dalla coreografia “naïf” e dialoghi che sembrano arrivare da un’altra epoca, Nelson ingaggia la sua crociata, mentre lo sceriffo Sam Hoara e la figlia Mary gli fanno da argine morale. Ferito dagli sgherri di Parker e curato in casa Hoara, l’eroe riorganizza la caccia, libera un informatore, cerca di risvegliare il paese: ma il tradimento del giudice e la morte dello sceriffo cambiano il quadro. Il finale (agrodolce, con un ripensamento che spiazza) suggella l’idea di vendetta come fardello destinato a lasciare cicatrici più profonde degli spari.

Il cast: amici, colleghi e concittadini

I crediti su IMDb e le principali banche dati riportano un cast composto in gran parte da non professionisti: Salvatore Cipponeri (Bill/Billy Nelson), Tony Genco (Sam Hoara), Caterina Pace (Mary), Daniele D’Angelo (Parker), Nicola Vultaggio (Rudo), oltre a Nino Scaduto, Vito Gagliano e altri volti del territorio. È un ensemble che recita con il corpo e con la buona volontà, più che con tecnica e dizione, ed è proprio questo il “difetto‐firma” che col tempo diventerà cifra di fascino.

Vito Colomba: il siciliano che sognava il West

Nato nel 1952 a Custonaci (Trapani), Vito Colomba cresce a pane e cinema popolare, tra peplum, spaghetti western e sogni di set. Dopo qualche piccola esperienza come comparsa, il ritorno al paese: qui decide di fare da sé il suo western. Vito scrive, dirige, produce, coinvolge amici e conoscenti, e porta avanti il film per quasi dieci anni di lavorazione, in presa diretta e con mezzi artigianali. La tv locale RTC segue e promuove gli avanzamenti; quegli spezzoni – le celebri “lezioni di regia” – saranno poi ripresi e ironizzati da Mai dire TV, trasformando Colomba in un personaggio nazionale con ospitate anche sulle reti Rai e Fininvest. Colomba è stato attivo anche negli ultimi anni: nel 2019 firma con Rosario Neri il ritorno in sala con Colomba Legend, presentato da Ahora! Film, ambientato tra Custonaci e San Vito Lo Capo, con location come le Grotte Mangiapane e la Riserva di Monte Cofano. La sua parabola è quella di un autodidatta che ha fatto del “si può fare” una morale di vita.

Salvatore “Billy” Cipponeri: l’uomo dietro al mito

C’è un’aura malinconica attorno a Salvatore Cipponeri, l’uomo che prestò volto e voce al protagonista di Quattro carogne a Malopasso. Non era un attore di mestiere, ma un uomo di paese che si lasciò travolgere dal sogno cinematografico di Vito Colomba, interpretando quel “Billy Nelson” con una serietà quasi commovente. Con il suo sguardo tagliato dal sole e la voce roca, Cipponeri divenne presto il simbolo di un modo ingenuo e poetico di fare cinema, in cui la passione suppliva ai mezzi e la realtà si confondeva con la finzione. Dopo l’avventura di Malopasso, tornò alla sua vita quotidiana a Custonaci, dove tutti lo ricordavano come “Billy il pistolero”, figura bonaria e amatissima, orgogliosa di aver fatto parte di un piccolo mito pop. È morto nel 2014, stroncato da una malattia, ma il suo nome continua a vivere nelle comunità di appassionati che da anni custodiscono il culto del film.

Una produzione “impossibile”: dieci anni di set e presa diretta

Il film è prodotto a bassissimo costo, girato in presa diretta (con tutto ciò che questo comporta in termini di rumori e riverberi sonori) e con cast non professionista. RTC Trapani accompagna la lavorazione per quasi un decennio, trasformando il making of in un feuilleton locale. È una genesi lunghissima e piena di inciampi: costumi, cavalli, armi “di scena”, tutto proviene da reti di conoscenze, prestiti e recuperi. Un “ecosistema” mediatico atipico e del tutto inedito fino a quel momento, che porterà il film a diventare “fenomeno” prima in provincia, poi in tutta Italia. È proprio questa fatica artigianale, quasi comunitaria, a rendere Malopasso un unicum.

Il fenomeno televisivo: da RTC a “Mai dire TV”, la nascita del mito

L’esplosione nazionale arriva nei primi anni Novanta quando la Gialappa’s Band inserisce in Mai dire TV spezzoni delle “lezioni di regia”, sparatorie e balli da set: l’ironia affettuosa con cui il trio commenta quelle immagini così “postmoderne” trasforma Vito Colomba in una star, ospite di talk e varietà. Oggi, la memoria di quei divertentissimi passaggi televisivi è custodita da video social ufficiali e pagine fan. È il momento in cui Malopasso smette di essere un titolo locale e diventa un simbolo pop.

Dal dileggio alla venerazione: come nasce un “trash cult”

All’uscita (e per anni) Quattro carogne a Malopasso è “il film brutto” per definizione: inesattezze tecniche, tempi morti, montaggio fuori asse e inquadrature interminabili. Ma il tempo, si sa, è gentile con i sogni sinceri: blog, classifiche e rubriche oggi lo segnalano tra i “so bad it’s good” italiani, accanto a casi internazionali come The Room. Ci sono pezzi che ne sottolineano la lentezza e i difetti tout court; altri, invece, ne colgono la poesia inconsapevole e la capacità di raccontare una comunità e il proprio paesaggio con mezzi minimi. Il ribaltamento da “orrendo” a “cult” è compiuto.

Il seguito: “Colomba Legend” (2019)

A trent’anni dall’esordio, Vito Colomba torna in sella con Colomba Legend, uscito il 5 dicembre 2019 con Ahora! Film: è una sorta di sequel spirituale ambientata a Custon City e, nella trama ufficiale, addirittura Bill Nelson Jr., figlio dell’eroe storico, ossessionato dalla morte del padre e deciso ad affrontare i “figli di Parker”. La stampa specializzata ha raccontato il progetto come un “western esilarante”, girato nelle location naturali del trapanese e nel solco del “marchio Colomba”. La leggenda continua, e non è un modo di dire.

Sicilia o Far West? Il mistero (rivelato) di Malopasso

Una delle domande che più intrigano i fan riguarda dove sia davvero ambientato Quattro carogne a Malopasso. La risposta, per quanto paradossale, è: in entrambe le dimensioni. Ufficialmente, nel film non esiste alcun riferimento geografico esplicito agli Stati Uniti, né a cittadine del West classico come Abilene, El Paso o Tombstone. I nomi dei personaggi – Billy Nelson, Sam Hoara, Parker – fanno pensare all’America della frontiera, ma i paesaggi, la luce e la roccia tradiscono immediatamente la Sicilia occidentale, con la macchia bruciata e le cave calcaree tipiche della zona di Custonaci e San Vito Lo Capo. In pratica, Colomba ha girato un western americano nel cuore della Sicilia, senza mai fingere davvero che fosse altro. Gli appassionati lo definiscono spesso “il più siciliano dei western americani” o, al contrario, “il più americano dei film girati in Sicilia”. Come confermano interviste e schede, le location sono tutte trapanesi: le Grotte Mangiapane, Monte Cofano, i pianori di Custonaci. Quindi sì: la pellicola è ambientata “alla maniera del Far West”, ma girata e sentita come un racconto della Sicilia arsa e antica, dove le leggi dell’onore, della vendetta e dell’orgoglio contadino si sposano perfettamente con quelle del mito western. È proprio questo incrocio geografico e poetico a rendere Malopasso un oggetto unico: un film che vorrebbe essere Texas ma profuma di calcare e zagara, in cui il deserto non è importato, ma nasce dietro casa.

Perché Quattro carogne a Malopasso è (davvero) un cult

La maggior parte dei film “trash” resta nel cono d’ombra in cui è nata. Malopasso, invece, ha percorso un doppio tragitto: dal locale al nazionale grazie alla televisione, e dal dileggio alla tenerezza grazie alla maturazione dello sguardo degli spettatori. Oggi non lo si guarda per ridere “di” ma per sorridere “con”, con chi, trent’anni fa ha creduto che il West potesse essere ricreato tra muretti a secco e macchia mediterranea. La povertà di mezzi diventa gesto poetico, l’ingenuità diventa firma d’autore. Nella sua imperfezione, Malopasso è una lettera d’amore artigianale al cinema.

Valutazione critica: tra inciampo tecnico e verità antropologica



Guardato con occhi “professionali”, Quattro carogne a Malopasso è un catalogo di errori: stacchi fuori tempo, inquadrature che durano oltre la necessità, suono sporco e recitazione legnosa. Ma se ci togliamo le lenti dell’ortodossia, il film racconta un pezzo d’Italia: il desiderio di una provincia che vuole farsi cinema, l’eco degli spaghetti western metabolizzati nella cultura popolare divenendo “cannoli wester”, il paesaggio siciliano reinventato come frontiera. Il risultato è genuinamente outsider: si ride (spesso), si sospira (qualche volta), si partecipa sempre, perché dietro quel fuoco fatuo di finzione c’è una comunità reale che ha giocato (e recitato) per davvero. È questo il suo segreto: la verità dell’ingenuità. Per concludere, non è dunque un film “bello” in senso accademico. È un film “necessario” in senso umano. Quattro carogne a Malopasso dimostra che il cinema può nascere ovunque quando c’è un’idea fissa e una comunità disposta a sostenerla, anche solo per divertirsi. Vito Colomba ha creato un immaginario che oggi appartiene alla cultura pop italiana al pari di tante più blasonate operazioni di genere, e il ricordo di Salvatore “Billy” Cipponeri ne è l’emblema più tenero: un eroe per caso diventato icona di resistenza cinematografica. Se oggi parliamo di Malopasso, è perché quel West artigianale ci somiglia: imperfetto, rumoroso, ma incredibilmente vivo.



