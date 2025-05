[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quatto muove carcasse di auto trovate da Marasco e Polizia Locale di Manfredonia



Manfredonia, gli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS al comando del gen. Giuseppe Marasco durante il controllo del territorio nel pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 69 frazione Fonterosa sotto il ponte del torrente Carapelle hanno scoperto la presenza di quattro veicoli nuovi rubati e cannibalizzati.

Allertati le Autorità di Polizia Giudiziaria tempestivamente giungevano il Radiomobile dei Carabinieri e la Polizia Locale di Manfredonia per gli accertamenti dei reati, successivamente i carri attrezzi della custodia giudiziaria Manzella, ha rimosso le carcasse evitando l’incendio delle stesse, ed ulteriore danno all’ambiente e al territorio.

Le Autorità di P.G. fanno il possibile forse a volte anche più del loro dovere, resta sempre il problema delle unità operative non sufficienti a garantire la presenza h24 sul territorio. Marasco invita il governo Centrale e periferico affinché arrivano più personale al Commissariato, ai Carabinieri, alla Polizia Locale ma soprattutto ai Carabinieri Forestali che in un territorio vastissimo come Manfredonia devono esserci almeno sei 6 unità, oggi sono solo due.