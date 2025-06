[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quanto durerà l’Anticiclone Scipione l’africano?

Quanto durerà l’Anticiclone Scipione? Ecco cosa dice IlMeteo.it sull’africano che ha portato temperature alte ed afa già dal mese di giugno.

Tra il pomeriggio e la serata di Domenica 15 Giugno, una lieve flessione del campo barico sul suo bordo più settentrionale, lascerà aperto un corridoio a venti più freschi in discesa dal Nord Europa, che porteranno una veloce sventagliata temporalesca sui rilievi alpini e, occasionalmente, su alcuni tratti dell’alta Valle Padana.

A seguito di questo evento, con l’inizio della prossima settimana, le temperature subiranno una lieve flessione sulle regioni del Nord e del Centro. Si tratterà, tuttavia, di una piccola parentesi, in quanto l’anticiclone africano ha tutte le intenzioni di restare in nostra compagnia anche per tutta la prossima settimana.