Quanto durerà l’anticiclone nel cuore di novembre?

In questi giorni l’alta pressione sta tornando a dominare la scena, riportando stabilità e temperature decisamente superiori alla media stagionale. Nei prossimi giorni questa tendenza sarà ancora più marcata: il cielo si presenterà sereno o solo leggermente velato da qualche nube di passaggio, con valori massimi che in molte aree supereranno i 20°C, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

Lo scrive IlMeteo.it

Secondo le ultime elaborazioni dei principali centri di calcolo internazionali, questa novembrata durerà almeno fino a Venerdì 14 Novembre, con temperature che continueranno a mantenersi sopra la media del periodo.

Tuttavia, come ogni novembrata che si rispetti, questa fase è destinata a terminare. A cavallo del prossimo weekend la circolazione generale cambierà infatti nuovamente, lasciando spazio alle umide e instabili correnti atlantiche, con il conseguente ritorno delle piogge diffuse e di un generale calo termico.