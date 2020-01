“Quando quei mostri di metallo distrussero il centro del mare”

Manfredonia – I giorni che lo fecero, con quei mostri di metallo , al centro del mare – quando iniziarono a far saltare le scogliere…

ci ha congelato il cuore in un attimo…

non abbiamo saputo, più tenere il tempo: dispiaciuti, fermi

come pezzi di pane freddo, su un tavolo spoglio.

Avevamo una finestra aperta del pomeriggio del mare incattivito;

ci hai divorato gli occhi e poi sputato, davanti i gabbiani

con il loro pasto – pesci piccini nei beccucci.

Fango e scogli sradicati dall’anima, senza più fiato…

mentre il vento, rubava i sogni costruiti e distrutti in pochi mesi.

Pietre macinate da pale meccaniche, con ruspe a motore..

ora che gli abitanti di quel Villaggio, non hanno nemmeno più i denti e la luce del giorno, si accende quasi sempre con i fiammiferi il mattino.

Noi sorridevamo spensierati nell’anno ottantuno…

senza poter immaginare, che un giorno sarebbero sbucati i piedi

di metallo, infilati proprio in mezzo al mare;

quel mare, che oggi ha scolorito il suo colore e perduto il suo odore morto.

di Claudio Castriotta