Quando inizia la scuola? Il calendario Regione per Regione

Ecco tutti i calendario regionali sull’inizio della scuola

Abruzzo: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 7 giugno.

Basilicata: si torna sui banchi il 16 settembre.

Bolzano: inizio lezioni il 5 settembre, fine il 13 giugno 2025.

Calabria: inizio lezioni il 16 settembre, fine il 7 giugno

Campania: Inizio lezioni 12 settembre 2024/ fine lezioni 7 giugno 2025

Emilia Romagna: inizio lezioni il 16 settembre, termine lezioni il 6 giugno.

Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni 11 settembre. Giorni di sospensione delle lezioni oltre le festività nazionali:

Lazio: inizio lezioni 16 settembre. Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mentre quelle pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

Liguria: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 10 giugno.

Lombardia: inizio lezioni il 12 settembre, termine il 7 giugno.

Marche: inizio lezioni l’11 settembre.

Molise: inizio lezioni il 12 settembre.

Piemonte: inizio lezioni l’11 settembre. Le lezioni termineranno sabato 7 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Puglia: le lezioni per l’anno scolastico 2024/2025 inizieranno il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2025.

Sardegna: inizio lezioni il 12 settembre

Sicilia: Inizio lezioni il 12 settembre. Le attività didattiche termineranno sabato 7 giugno 2025

Toscana: inizio lezioni il 16 settembre. Termine delle lezioni: martedì 10 giugno 2025; il 30 giugno 2025 per la scuola dell’infanzia.

Trentino: inizio lezioni il 9 settembre. Termine delle lezioni: giovedì 12 giugno 2025.

Umbria: inizio lezioni l’11 settembre. Termine lezioni il 7 giugno 2025.

Valle d’Aosta: prima campanella mercoledì 11 settembre.

Veneto: inizio lezioni l’11 settembre.