“Quando il nostro Carnevale era da Rai Due”

Manfredonia – Che Carnevali ragazzi, dal divertimento più puro , e dal profumo di un confetto di liquori tradizionali , dai cuori sorridenti , e di stradi superaffollati, commoventi immagini… dai pensieri alti, dall’essere riconosciuti dalla “Lotteria Italia” – insieme ai grandi della storia del Carnevale della cartapesca…ossia : Viareggio, Pitugnano e Manfredonia , che soddisfazione .

È stato per la città il più alto e grande riconiscimento ,della nostra mitica sfilata delle Meraviglie…dato in diretta alle 11.00 di mattina su Rai 2. Siamo stati davvero grandi nei sacrifici e nella grande forza di tradizione…un grazie di cuore a chi in quegli anni ha fatto grande Manfredonia… perchè fu un atto giusto, dovuto , compreso ed apprezzato dalla Penisola – ci spettava di diritto perchè l’unità ,fece la forza e la grazia , di un bene comune…contro tutte le cattiverie, e le mediocrità che viviamo oggi…in una città oramai arrabbiata.



DI CLAUDIO CASTRIOTTA