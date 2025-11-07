[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando arriva il freddo in Italia?

IlMeteo.it prova a dare una risposta alla domanda: “Quando arriva il freddo in Italia?”

Non a breve termine. Nemmeno la prossima settimana, quando anzi è previsto un nuovo rinforzo dell’alta pressione, che porterà condizioni di maggiore stabilità e giornate prevalentemente soleggiate e miti.

Qualcosa, tuttavia, si muove. Secondo i principali Centri di Calcolo, infatti, un deciso cambiamento della circolazione atmosferica potrebbe verificarsi dopo metà Novembre a causa di una possente irruzione di aria fredda di origine artica che dovrebbe inizialmente interessare le Isole Britanniche e l’Europa centrale, per poi puntare dritta verso il bacino del Mediterraneo e dunque anche verso l’Italia.

Al momento, si tratta di un’ipotesi, ma che sta trovando diverse conferme con gli ultimi aggiornamenti.