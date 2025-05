[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando arriva il caldo estivo? Le ultime

L’ultima sentenza di MeteoLive è che il caldo e l’estate faticano ad arrivare.

L’analisi dell’attuale configurazione atmosferica europea rivela una situazione tutt’altro che estiva. Una vasta area di bassa pressione si posiziona con autorità sul Regno Unito, influenzando una vasta porzione del continente.

Questo assetto barico non favorisce affatto l’avvio della stagione calda e stabile.

Le proiezioni sulle precipitazioni confermano questo quadro, indicando accumuli piovosi significativi nel periodo che si estende indicativamente dalla metà fino alla fine del mese. Questi accumuli sono attesi non solo sulle classiche aree montuose o prealpine del Nord, dove piogge copiose in questa stagione sono più consuete, ma risultano particolarmente marcati sull’estremo Sud Italia. Questa generosità del cielo rappresenta indubbiamente un beneficio per le riserve idriche, allontanando per un po’ lo spettro della siccità, ma al contempo pone un freno deciso all’ascesa delle temperature verso valori tipicamente estivi.

Per la fine del mese non si vedono particolari cambiamenti.