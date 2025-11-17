[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

QUALITÀ DELLA VITA: FOGGIA, QUARTULTIMA IN ITALIA ANCHE GRAZIE A EPISCOPO!

Cataneo non le manda a dire e accusa della “debacle” il cd. Campolargo al Comune e in Provincia con bilancio ancora non approvato.

“La notizia da poco diffusa è quella che Ti procura un dolore fortissimo e cupo. Ti rendi conto – afferma il candidato consigliere regionale in Forza Italia – al di là dell’avere conferma che quanto denunci, inascoltato, di come l’intera Capitanata e i tuoi Concittadini subiscano l’incapacità e l’ignavia di Amministratori, come quelli della giunta Episcopo a Foggia e di chi non approva il bilancio alla Provincia. Ed ecco che arriva il risultato fortemente negativo di essere sbattuti di nuovo in coda alla graduatoria della qualità della vita!”

Purtroppo l’edizione di quest’anno conferma ciò che l’esperto di politiche territoriali e consigliere comunale Cataneo ribadisce da tempo e che trova sintesi nelle seguenti tre tendenze: 1) la crescente frattura tra il centro-nord, più resiliente e il Mezzogiorno, sempre più vulnerabile; 2) la presenza di ampie aree di disagio sociale ed economico nel sud come Foggia anche grazie al baricentrismo regionale; 3) il consolidamento del primato delle province e città metropolitane del centro-nord e l’aumento dei divari con le aree urbane e interne meridionali.

“Ecco come emergono le motivazioni che, in coerenza con gli impegni assunti con gli elettori ma disattesi in questi due anni dalla giunta Episcopo e dal cd. Campolargo pur se inseriti nelle linee di mandato, mi hanno costretto a passare all’opposizione per un’evidente ignavia politico-amministrativa così deleteria per Foggia e i Foggiani con graduatorie e statistiche, nel bene e nel male, inconfutabili. Questa è la plastica dimostrazione – chiosa il consigliere comunale foggiano – di quanto questi due anni di amministrazione del Campolargo a Foggia siano in antitesi con il claim #tuttaunaltrastoria. Infatti no, non lo è per Foggia e, purtroppo, anche l’intera Capitanata!”

Con preghiera di pubblicazione e diffusione.​​​Consigliere comunale di Foggia

​Pasquale Cataneo