Meteo
Quali sono le previsioni meteo per la prossima settimana?
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Quali sono le previsioni meteo per la prossima settimana?
Secondo IlMeteo.it l’alta pressione sarà protagonista anche nella prossima settimana soprattutto al Sud.
Per gran parte della settimana l’alta pressione sarà ancora dominante, insidiata solamente dalle controindicazioni tipiche delle alte pressioni di questo periodo dell’anno. I venti caldi che scorrono soprattutto in quota, indotti dall’alta pressione di matrice subtropicale, si troveranno a scorrere su uno strato d’aria più fredda.
Sul fronte delle temperature non ci saranno particolari scossoni. Vivremo un’atmosfera quasi primaverile, con valori che si manterranno anche sopra la media del periodo, con punte prossime, se non superiori, ai 20°C al Sud.