Quale zona d’Italia rischia la pioggia nel ponte del 2 giugno?

Possibili piogge nel ponte del 2 giugno – zone d’Italia

SABATO 31 MAGGIO: nel pomeriggio si formerà qualche temporale di stagione sull’Appennino Ligure ed a seguire su Alpi e Prealpi. In serata non si esclude un breve coinvolgimento dell’alta pianura piemontese, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà stabile, soleggiato e caldo.

DOMENICA 1 GIUGNO: Pomeriggio con qualche temporale su Appennino Piacentino e Parmense, ovest Alpi, arco alpino centrale ed orientale; ancora possibile uno sconfinamento sull’alta Pianura Piemontese in serata. Sul resto d’Italia stabile, soleggiato e caldo, con qualche nube nei settori interni senza conseguenze.

LUNEDì 2 GIUGNO: Tra il pomeriggio e la serata formazione di temporali un po’ più organizzati tra alto Piemonte, alta Lombardia e Triveneto, con interessamento delle aree di pianure prossime ai rilievi. Annuvolamenti pomeridiani anche sulla dorsale appenninica con forse qualche isolato rovescio, in attenuazione in serata, per il resto tempo stabile, soleggiato e caldo.