Qual è il significato dei bracciali (e perché regalarli è una buona idea)

Un bracciale è simbolo di fratellanza, di amore e di amicizia. Proprio per questo motivo, donare questo gioiello è un atto che può essere compiuto da tante persone per motivi e significati differenti. Il mercato dei gioielli mette a disposizione tanti modelli diversi, che hanno in comune – però – la capacità di testimoniare un legame significativo tra chi regala il bracciale e chi lo riceve in dono. Sentimenti di affetto, protezione, gratitudine: questo è molto altro è racchiuso fra le sfumature dei Bracciali .

Quando un bracciale può essere sinonimo di amicizia

Spesso si pensa a un bracciale come sinonimo di amicizia: in tal caso, regalare questo accessorio si configura come un gesto in apparenza ma pregno di significato, in grado di comunicare il valore che una certa persona ha e mostra. Si può ipotizzare, per esempio, di regalare un bracciale a un’amica o a un amico in segno di buona sorte, e dunque per augurargli la fortuna che merita, in modo che possa sentirsi protetto dalla sfortuna o dagli eventi avversi. In altri casi, un bracciale può essere interpretato come la memoria di un momento particolare o come il ricordo di un’esperienza che è stata vissuta in condivisione. In tutti i casi, è il segno concreto di una relazione che dura da tempo, e che per tanto tempo durerà ancora. Per tale ragione si può decidere di offrire in dono un bracciale a un amico speciale, a cui si è legati da un rapporto sincero e autentico. Ecco, quindi, che il monile si rivela una sorta di vincolo piacevole, tramite il quale i due amici si sentono uniti fra di loro, animati dalla voglia di supportarsi e di proteggersi l’uno con l’altro. Non va dimenticato, per altro, che per diverse culture il bracciale è un autentico portafortuna.

Quando il bracciale è sinonimo di amore

D’altro canto i bracciali si prestano a essere scelti come doni anche quando si desidera mettere in risalto la bellezza di un amore. Sono a tutti gli effetti dei regali romantici, ideali anche per avviare una relazione o un legame amoroso. Se l’obiettivo è quello di far trasparire un sentimento romantico, non c’è niente di più adatto di un bracciale: certo, prima di lanciarsi in un regalo simile conviene essere certi del fatto che il destinatario o la destinataria del dono sarà in grado di cogliere lo spirito e l’intento del regalo. Insomma, è sempre preferibile comunicare ciò che si prova in maniera esplicita, per non lasciare spazio a dubbi o malintesi.

Una promessa, ma anche un impegno

Il bracciale può essere scelto come regalo in occasione di un evento speciale, come per esempio un anniversario di matrimonio, ma anche il giorno di San Valentino. Le ricorrenze a tema amoroso sono molteplici, e un monile donato non fa che mettere in risalto il valore della relazione in cui si è coinvolti. Come già accennato, poi, in alcune tradizioni si ricorre al bracciale come simbolo e sintomo di impegno in una relazione affettiva. È una sorta di promessa: a volte il bracciale precede l’anello, che simboleggia un impegno più concreto e duraturo, anche dal punto di vista formale, come un fidanzamento.

La fratellanza espressa da un bracciale

Anche la fratellanza è un sentimento che può essere valorizzato e celebrato con un bracciale offerto in dono. Sorelle e fratelli possono ricorrere a un gioiello per esaltare il proprio legame, magari in occasioni particolari. Quali? Per esempio un compleanno, vale a dire il momento ideale per porre in evidenza il sentimento di affetto che si nutre nei confronti del proprio caro. Ma ci sono un sacco di altri eventi speciali che meritano di essere presi in considerazione: una laurea, il raggiungimento della pensione, un matrimonio o il conseguimento di qualunque altro obiettivo, a livello personale o professionale. Quando un fratello diventa papà o una sorella diventa mamma, inoltre, il bracciale risulta il dono ideale per rappresentare il legame che è appena nato. Anche dopo un litigio o un momento di discussione, un dono semplice come un bracciale consente di chiedere scusa e affrontare la riconciliazione che si desidera sperimentare.