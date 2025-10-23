“Punti Cardinali For Work”: oltre 200 domande e i primi 124 progetti ammessi a finanziamento
L’assessorato al lavoro della Regione Puglia con il Dipartimento all’istruzione Formazione e lavoro, comunicano l’esito positivo dei primi risultati di valutazione delle domande per l’Avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, approvato con Determinazione n. 118 del 14 maggio 2025.
Il “Nucleo di Valutazione”, nominato con D.D. 162 del 14 luglio 2025, a fronte delle istanze pervenute (oltre 200) da parte di Comuni, Città Metropolitana, Province e associazioni degli enti territoriali, ha valutato positivamente 124 progetti per un totale di € 11.665.100,00 con una dotazione complessiva di € 15 milioni stanziati nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”.
Le proposte progettuali, finora ammesse a finanziamento, testimoniano il coinvolgimento degli Enti locali. Nella Città Metropolitana di Bari sono stati ammessi a finanziamento 12 progetti, per un totale di oltre un milione di euro. La Provincia di Brindisi ha ottenuto il sostegno per 8 enti, con risorse pari a quasi 723 mila euro, mentre nella Provincia BAT sono stati finanziati 3 progetti per circa 270 mila euro.
Per la Provincia di Foggia sono 21 gli enti beneficiari e i finanziamenti per quasi 2 milioni di euro. La Provincia di Lecce è rappresentata con 59 progetti approvati per un importo complessivo superiore a 5,6 milioni di euro. Per la Provincia di Taranto sono 21 enti locali finanziati per quasi 2 milioni di euro.
Il lavoro del Nucleo prosegue con la valutazione delle restanti istanze sino ad esaurimento della dotazione finanziaria dei 15 milioni di euro stanziati.
“Punti Cardinali For Work” conferma l’impegno della Regione Puglia a promuovere politiche integrate di formazione e lavoro, favorendo lo sviluppo sociale, culturale ed economico grazie alla collaborazione tra istituzioni, comunità locali e mondo produttivo.
1. Comune di Alezio
2. Comune di Alliste
3. Comune di Andrano
4. Comune di Andria
5. Comune di Anzano di Puglia
6. Comune di Aradeo
7. Comune di Arnesano
8. Comune di Avetrana
9. Comune di Bagnolo del Salento
10. Comune di Cagnano Varano
11. Comune di Candela
12. Comune di Caprarica di Lecce
13. Comune di Capurso
14. Comune di Carmiano
15. Comune di Carosino
16. Comune di Carpignano Salentino
17. Comune di Casarano
18. Comune di Castellana Grotte
19. Comune di Castellaneta
20. Comune di Castelluccio Valmaggiore
21. Comune di Castri di Lecce
22. Comune di Castrignano del Capo
23. Comune di Chieuti
24. Comune di Collepasso
25. Comune di Conversano
26. Comune di Copertino
27. Comune di Corato
28. Comune di Corsano
29. Comune di Crispiano
30. Comune di Erchie
31. Comune di Faggiano
32. Comune di Fasano
33. Comune di Foggia
34. Comune di Fragagnano
35. Comune di Gagliano del Capo
36. Comune di Galatina
37. Comune di Galatone
38. Comune di Giuggianello (capofila) in convenzione con il Comune di Sanarica)
39. Comune di Grottaglie
40. Comune di Ischitella
41. Comune di Latiano
42. Comune di Lecce
43. Comune di Leporano
44. Comune di Lizzanello
45. Comune di Lizzano
46. Comune di Maglie
47. Comune di Manduria
48. Comune di Manfredonia
49. Comune di Martano
50. Comune di Martignano
51. Comune di Maruggio
52. Comune di Matino
53. Comune di Melendugno
54. Comune di Melissano
55. Comune di Miggiano
56. Comune di Minervino delle Murg
57. Comune di Monopoli
58. Comune di Monte Sant’Angelo
59. Comune di Monteiasi
60. Comune di Montemesola
61. Comune di Monteparano
62. Comune di Monteroni
63. Comune di Montesano Salentino
64. Comune di Nardò
65. Comune di Neviano (capofila) in convenzione con il Comune di Seclì
66. Comune di Noicattaro
67. Comune di Novoli
68. Comune di Ordona
69. Comune di Ortelle
70. Comune di Ostuni
71. Comune di Otranto
72. Comune di Palagianello
73. Comune di Panni
74. Comune di Parabita
75. Comune di Patù (capofila) in convenzione con il Comune di Morciano di Leuca
76. Comune di Poggiardo
77. Comune di Porto Cesareo
78. Comune di Pulsano
79. Comune di Putignano
80. Comune di Racale
81. Comune di Rignano Garganico
82. Comune di Roseto Valfortore
83. Comune di Ruvo di Puglia
84. Comune di Salice Salentino
85. Comune di Salve
86. Comune di Sammichele di Bari
87. Comune di San Cassiano
88. Comune di San Cesario di Lecce
89. Comune di San Donato di Lecce
90. Comune di San Giorgio Ionico
91. Comune di San Giovanni Rotondo
92. Comune di San Marco la Catola
93. Comune di San Pietro Vernotico
94. Comune di Sannicandro di Bari
95. Comune di Sannicola
96. Comune di Sant’Agata di Puglia
97. Comune di Sava
98. Comune di Scorrano
99. Comune di Sogliano Cavour
100. Comune di Soleto
101. Comune di Spongano
102. Comune di Squinzano
103. Comune di Statte
104. Comune di Sternatia
105. Comune di Stornara
106. Comune di Surbo
107. Comune di Taurisano
108. Comune di Taviano
109. Comune di Torchiarolo
110. Comune di Toritto
111. Comune di Torre Santa Susanna
112. Comune di Torricella
113. Comune di Trinitapoli
114. Comune di Tuglie
115. Comune di Ugento
116. Comune di Veglie
117. Comune di Vieste
118. Comune di Villa Castelli
119. Comune di Zapponeta
120. Comune di Zollino
121. Comuni di Turi
122. Provincia di Foggia
123. Provincia di Taranto
124. Unione dei Casali Dauni (Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia)