”Puliamo le nostre coste”, appello per la pulizia della spiaggia di Siponto

📍Domenica 6 aprile, l’associazione 2HANDS, insieme a operatori dell’ASE, enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale e sportive, scende in campo per difendere il mare e le spiagge di Siponto. Un’azione concreta, parte di una mobilitazione senza precedenti: la pulizia spiagge della Giornata Regionale delle Coste pugliesi, coordinata da 2HANDS e patrocinata dalla Regione Puglia e dalle Capitanerie di Porto.



Un gesto grande, un impatto enorme. Ogni sacco riempito, ogni pezzo di plastica rimosso, ogni mano che si unisce per proteggere il proprio mare, è un tassello di un cambiamento più grande. Alla fine della giornata, i rifiuti raccolti saranno sommati a quelli rimossi in tutta la Puglia, per dimostrare che insieme cambiamo le cose.



📍 Dove e quando?

Ci vediamo presso la spiaggia libera di Siponto, nei pressi dello stabilimento balneare dell’esercito, alle ore 9. Porta la tua energia e i tuoi amici, noi penseremo a tutto il resto. Guanti e sacchi saranno disponibili per tutti i partecipanti.



“Sei più grande di quel che pensi”

Questo è il motto della giornata, perché il vero cambiamento inizia da chi sceglie di fare la propria parte. Singolarmente possiamo fare molto, ma insieme possiamo essere inarrestabili.

COME PARTECIPARE?

Vieni a dare il tuo contributo! Per maggiori informazioni e per unirti a noi:

📩 assessore.ambiente@comune.manfredonia.fg.il

🌍 Il mare ci appartiene. Proteggerlo è una nostra responsabilità. Ci vediamo in spiaggia!

“sono onorata di partecipare a questo evento a Manfredonia, che rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il nostro impegno verso la tutela del territorio e la sostenibilità. Insieme, possiamo costruire un futuro più verde e responsabile, valorizzando ogni piccolo gesto che contribuisce a preservare l’ambiente per le future generazioni. Ringrazio tutti gli organizzatori e i partecipanti per questa importante iniziativa.” Dichiara Mariarita Valentino, l’assessora all’ambiente.