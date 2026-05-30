Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, turismo di pregio in forte crescita: +27% prenotazioni, +20% settimane prenotate e domanda internazionale in aumento

La Puglia si conferma una delle destinazioni più dinamiche del vacation rental italiano: per la stagione 2026 crescono del +20% le settimane prenotate e del +27% le prenotazioni rispetto al 2025.

Aumenta anche la durata media dei soggiorni, oggi pari a 8,27 giorni.

• Al primo posto per provenienza ci sono gli ospiti Italiani, ma cresce a tripla cifra la domanda internazionale: tra i principali mercati di provenienza spiccano gli incrementi di Germania (+143% rispetto al 2025), gli Stati Uniti (+135%) e il Regno Unito (+85%), seguiti dai Paesi Bassi (+65%).

• In uno scenario turistico sempre più orientato verso esperienze immersive e personalizzate, la Puglia rafforza il proprio posizionamento come meta di riferimento per soggiorni esclusivi in villa, tra autenticità, privacy e identità territoriale.

• Per rispondere a una domanda sempre più dinamica, Emma Villas introduce la funzione “Fai la tua proposta!”: un nuovo strumento che rende ancora più accessibile il soggiorno in ville, masserie e dimore di pregio in Puglia, favorendo un’offerta flessibile e personalizzata in una delle destinazioni più richieste dell’estate 2026.

Chiusi (SI), 28 maggio 2026 – Dopo la Sicilia, il roadshow 2026 di Emma Villas – azienda leader nel settore degli affitti brevi di ville e dimore di pregio in Italia, quotata su Euronext Growth Milan – fa tappa anche in Puglia, una delle regioni che sta trainando maggiormente la crescita del vacation rental nel panorama turistico nazionale, con due appuntamenti a Gallipoli e Ostuni, dedicati al confronto con i proprietari delle dimore presenti nel portfolio aziendale e con potenziali nuovi prospect. Questi incontri si inseriscono in un più ampio percorso avviato da Emma Villas in occasione della celebrazione dei suoi 20 anni di attività, con l’obiettivo di consolidare il dialogo con la rete delle dimore presenti nel proprio portfolio e di rafforzare ulteriormente la propria presenza nei territori strategici del turismo di lusso italiano.

Le tappe pugliesi arrivano in un momento di forte espansione per la regione, che continua ad attrarre viaggiatori italiani e internazionali alla ricerca di esperienze autentiche, soggiorni immersi nella natura e formule di vacanza caratterizzate da privacy, comfort e qualità dell’accoglienza.

Secondo i dati Emma Villas[1], per la stagione 2026, la Puglia registra una crescita del +20% delle settimane prenotate rispetto a quanto si registrava nello stesso periodo del 2025 e un incremento del +27% delle prenotazioni. Aumenta anche la permanenza media, che oggi raggiunge gli 8,27 giorni a soggiorno confermando la tendenza verso vacanze più lunghe e incentrate sulla scoperta del territorio.

“I dati che stiamo registrando in Puglia raccontano una crescita straordinaria della destinazione nel mercato del vacation rental di pregio”, afferma Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas. “L’incremento delle prenotazioni, la conferma di una massiccia presenza di ospiti italiani e la forte crescita della domanda internazionale dimostrano che la regione è ormai percepita a livello globale come una meta turistica capace di unire autenticità, qualità dell’esperienza e ospitalità diffusa. In particolare, colpiscono i dati provenienti da Germania, Stati Uniti e Regno Unito, mercati che stanno mostrando una crescita estremamente significativa. La Puglia riesce oggi a intercettare perfettamente i nuovi desideri del viaggiatore contemporaneo: esperienze immersive, ritmi più lenti, contatto con il territorio e soggiorni condivisi con la propria cerchia di amici e familiari. Con il roadshow vogliamo continuare a rafforzare il rapporto con i proprietari delle dimore, che sono i veri ambasciatori dell’identità e dell’eccellenza del territorio”.

LA PUGLIA SI CONSOLIDA TRA LE DESTINAZIONI PIÙ ATTRATTIVE PER IL TURISMO INTERNAZIONALE

A trainare la crescita della regione è soprattutto la domanda internazionale. Secondo i dati di Emma Villas, dopo il primato delle prenotazioni provenienti dall’Italia, sono i mercati esteri a registrare le performance più significative: la Germania registra un incremento del +143% rispetto a quanto si registrava lo scorso anno nello stesso periodo per la stagione 2025, seguita dagli Stati Uniti (+135%), dal Regno Unito (+85%) e dai Paesi Bassi (+65%). Questi numeri testimoniano la crescente attrattività globale della Puglia, sempre più riconosciuta come destinazione in grado di offrire esperienze autentiche e ad alto valore aggiunto. Mare cristallino, spiagge di sabbia bianca oppure rocciose, borghi storici, trulli, masserie, tradizioni enogastronomiche, eventi folcloristici e paesaggi iconici contribuiscono a rafforzare il posizionamento internazionale della regione nel segmento del turismo di fascia alta.

Per incentivare le prenotazioni, in questo scenario caratterizzato da una domanda sempre più dinamica e orientata a esperienze personalizzate, Emma Villas introduce anche la funzione “Fai la tua proposta!”: un nuovo strumento che rende ancora più accessibile il soggiorno in ville, masserie e dimore di pregio in Puglia, favorendo un’offerta flessibile e su misura in una delle destinazioni più richieste dell’estate 2026.

Parallelamente, cresce anche la richiesta di soggiorni più lunghi e immersivi: la permanenza media supera oggi gli 8 giorni, a indicare una domanda orientata non solo alla vacanza, ma anche a un’esperienza di connessione profonda con il territorio.

IL ROADSHOW COME STRUMENTO DI RELAZIONE CON I PROPRIETARI

Il roadshow pugliese si inserisce nel percorso nazionale avviato da Emma Villas per incontrare oltre 30 proprietari delle ville presenti nel proprio network, condividere dati, strategie e strumenti dedicati alla valorizzazione delle proprietà.

L’azienda si propone come partner strategico in grado di supportare i proprietari in tutte le fasi della gestione: dalla promozione internazionale della villa alla gestione operativa, fino alla costruzione di esperienze personalizzate per gli ospiti attraverso servizi dedicati e assistenza costante sul territorio.

La Puglia rappresenta oggi uno dei territori più coerenti con l’evoluzione del turismo esperienziale: una regione capace di coniugare autenticità, atmosfera mediterranea, eccellenze enogastronomiche e ospitalità di livello, offrendo agli ospiti italiani e internazionali un modello di soggiorno esclusivo, immersivo e sempre più richiesto dal mercato globale.



