Puglia, sesso in spiaggia sotto l’occhio dei passanti

Due coppie hanno consumato un rapporto sessuale in spiaggia davanti a diversi passanti.

Il fatto è accaduto in Puglia, più precisamente a Gallipoli.

Sta facendo il giro dei social un video girato da alcuni passanti sulla spiaggia della Purità, luogo simbolo del litorale pugliese.

Nel video, come detto, si vedono due coppie fare sesso in spiaggia, una accanto all’altra, come in un gioco sessuale.

I quattro non si sono lasciati intimidire dall’illuminazione e dalle decine di persone che passeggiavano sulle mura del centro storico a ridosso della spiaggia.