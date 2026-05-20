Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia Rosé, a Manfredonia la grande festa del rosato. Sabato 30 maggio nel porto turistico

Partecipare a Puglia Rosé è semplicissimo: basterà acquistare il ticket sul sito www.lanottedeirosati.it

Ormai è conto alla rovescia per Puglia Rosé. E proseguono di gran lena i preparativi per un evento attesissimo, in programma a Manfredonia sabato 30 maggio, che si pone l’obiettivo di dare lustro al vino rosato, eccellenza di Puglia e non solo. Sono quasi 150 le etichette di vini di cui si prevede la degustazione, con produttori provenienti dall’Italia intera. Le migliori espressioni del panorama vitivinicolo nazionale, in una serata che si pone a metà tra festa, conoscenza, confronto.



Promossa dalla società di eventi Studio360, in collaborazione con Partesa, azienda leader nel settore food & beverage, specializzata nella vendita e distribuzione di bevande per il canale ho.re.ca., e il Comune di Manfredonia, come sempre attento a un concetto di evento in grado di raccontare la città in ogni sfumatura, si svolgerà nella cornice c’eccezione del porto turistico di Manfredonia.



Partecipare a Puglia Rosé è semplicissimo: basterà acquistare il ticket sul sito www.lanottedeirosati.it e recarsi negli info point allestiti nel porto turistico per ritirare ticket, calice e porta calice.



“Vogliamo puntare forte – afferma Maurizio Altomare, di Studio360 – su un’idea di turismo che parta dal territorio per dargli valore. Con Puglia Rosé raccontiamo un’eccellenza non solo pugliese e diamo inizio a un percorso che, nel tempo, siamo certi possa portare a grandi risultati. Puglia vuol dire qualità e noi sposiamo proprio questo concetto: livello alto, sia dei contenuti che delle aziende vitivinicole. Da ogni parte d’Italia per condividere una sfida ambiziosa”.



Il programma sarà avviato, nel corso del pomeriggio, da una degustazione alla cieca, accompagnata da esperti e produttori delle cantine coinvolte per un assaggio ragionato, finalizzato a capire e conoscere meglio il vino. In serata, poi, spazio alla degustazione, con la possibilità di scegliere tra tutti i produttori presenti e di accompagnare i sorsi di rosato con le specialità gastronomiche presentate e proposte dai ristoranti manfredoniani. Abbineranno eccellenze e specialità tipiche locali alle diverse tonalità del rosato.



“Vogliamo avvicinare la gente al mondo del vino rosato – spiega Giuseppe Gentile, consulente tecnico di Puglia Rosé – e abbattere le barriere che ne hanno fatto da sempre, in Italia, molto più che altrove, un vino di serie B. La Puglia partecipa con un grande palmares di etichette di livello, ma sono moltissime le cantine italiane che producono rosati eccellenti. Noi vogliamo dimostrare che, a partire dai produttori, dagli esperti e adesso anche dai consumatori, il rosato è un vino di grandissima qualità”.



A fine serata, poi, concerto finale per ballare tutti assieme e festeggiare. In nome di sua maestà, il rosato.