Puglia: domenica con temperature miti

📡 #DOMENICA mite con temperature massime che supereranno i 25°C solo nella giornata di domani. Aria mite che verrà agevolata dai venti di libeccio e scirocco. Sarà un richiamo caldo/umido che durerà meno di 24 ore dato che dal pomeriggio di domani sulla Puglia si affacceranno nuove deboli pioggie con rotazione dei venti da nord e deciso calo termico nella giornata di #Lunedi.

☔ il passaggio piovoso previsto da domani sarà debole, dapprima sui settori centro settentrionali della regione e in tarda serata anche su quelli Salentini. Fenomeni deboli, irregolari con possibili locali rovesci. Aria più fresca da Lunedì.

