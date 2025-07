Puglia: divieto di fumo in spiaggia, la scelta ambientalista di un comune

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Castellaneta Marina – si conferma all’avanguardia nella tutela ambientale e della salute pubblica. Con l’inizio della stagione balneare, la Polizia Locale ha intensificato i controlli per far rispettare l’ordinanza sindacale che vieta il fumo su tutte le spiagge del territorio comunale e negli specchi d’acqua fino a 20 metri dalla riva.

I primi accertamenti condotti dalle autorità mostrano un quadro estremamente positivo: il rispetto delle nuove normative è quasi totale. Questo dato, evidenziato anche dal Comune tramite i propri canali social, è un chiaro segnale di una crescente sensibilità collettiva verso tematiche cruciali come la pulizia delle coste e la qualità dell’aria che respiriamo.

Il divieto non solo mira a eliminare i mozziconi di sigaretta, una delle principali fonti di inquinamento marino, ma contribuisce anche a creare un ambiente più salubre e piacevole per tutti i bagnanti, specialmente per i bambini. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 settembre, coprendo l’intera stagione estiva e garantendo spiagge più pulite e un’aria più pura per residenti e turisti. Castellaneta Marina si dimostra così un esempio virtuoso di come le politiche locali possano avere un impatto significativo sul benessere della comunità e sulla salvaguardia del nostro prezioso ambiente costiero.