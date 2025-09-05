Politica Puglia
Puglia, Decaro sarà il candidato governatore del campo largo. Vendola resta in campo con AVS
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Puglia, Decaro sarà il candidato governatore del campo largo. Vendola resta in campo con AVS
L’ufficialità è attesta questa sera: Antonio Decaro sarà il candidato governatore del campo largo in Puglia.
Elly Schlein è in volo verso Bari dove questa sera, a Bisceglie, parteciperà alla Festa dell’Unità e verrà dato l’annuncio ufficiale. Lo scrive Il Corriere della Sera.
La situazione si è sbloccata dopo che l’ex sindaco di Bari ha accettato la candidatura di Vendola come consigliere di AVS.