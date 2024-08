Puglia, cresce la presenza del lupo. Un numero whatsapp per chi avvista un esemplare

È possibile segnalare l’avvistamento di un lupo anche sul nostro numero Whatsapp (oltre che sulla nostra app). Nel caso di avvistamento però è vietato inseguirlo per fare video o foto.

Lo dicono i gestori della pagina Hic Sunt Lupi.

Sappiamo che il lupo è una specie protetta dalla normativa nazionale ed europea, di conseguenza non si può cacciare ed è punibile penalmente (anche con l’arresto) la sua uccisione. Tuttavia, una delle credenze più diffuse è quella che gli abbattimenti di alcuni esemplari siano la soluzione per ridurre gli attacchi al bestiame e quindi le predazioni.

Non è così.

Gli abbattimenti provocano una disgregazione dei branchi e creano individui sparsi, i più probabili ad assalire il bestiame. Inoltre, facilitano la migrazione di nuovi individui dalle aree contigue, giovani in dispersione anche loro più tendenti ad assalire il bestiame.

Con un ulteriore risvolto negativo: gli abbattimenti, anche selettivi, comportano problematiche etiche che portano a un grosso danno di immagine per il territorio e di conseguenza per le aziende locali.

In casi eccezionali la normativa permette di derogare allo stato di protezione del lupo, per attuare rimozioni in caso di animali problematici per l’uomo. In Italia non si sono ancora resi necessari provvedimenti di deroga.

Per chi fosse interessato ad approfondire consigliamo la lettura della pubblicazione scientifica: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/…/1365-2664…