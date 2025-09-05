[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, arriva l’ufficialità di Decaro: “Andiamo a vincere”

“Io da oggi ho responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione – ha detto Antonio Decaro sul palco della festa dell’Unità di Bisceglie – Non potevo girare la spalle alla mia terra e al mio popolo. Andiamo a vincere questa campagna elettorale”.



Di fianco a lui, Elly Schlein. “Grazie Antonio. Uniti e compatti noi vinceremo”.