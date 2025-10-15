Meteo
Puglia, arriva l’allerta meteo dalla mezzanotte
Evento previsto
Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Validità: dalle ore 00:00 del 16.10.2025 per le successive 20 ore