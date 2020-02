Protesta residenti, ritoccate tariffe ZTL

Dopo le proteste dei residenti del centro storico di Manfredonia, sono state ritoccate dal commissario straordinario le tariffe ed il regolamento di accesso alla ZTL. Soddisfatta, ma non troppo, Rossella Prato, referente del gruppo di via Maddalena, la quale si è detta felice per la disponibilità riscontrata da parte del commissario prefettizio Vittorio Piscitelli, ma comunque amareggiata per i costi ancora alti da sostenere a fronte di servizi inesistenti.

La tassa di accesso nella ZTL per i residenti è scesa da 120 euro a 90 euro l’anno, quindi di soli 30 euro. “Altrove i permessi per la ZTL sono compresi tra i 15 ed i 30 euro all’anno”, hanno evidenziato alcuni abitanti del centro.

“Visto i costi di accesso alla ZTL, visto che siamo considerati residenti privilegiati, da domani utilizzeremo la carrozza con i cavalli per accedere nelle nostre dimore!”, ha commentato ironicamente la Prato. Come aveva già fatto notare, alquanto pessime sono infatti le condizioni igienico-sanitarie del centro storico, con presenza di blatte e ratti, dovute all’esposizione h24 dei mastelli dei locali di via Maddalena. Inoltre, vi è un abuso di parcheggio di auto non autorizzate: “Nell’isolato antecedente il tratto di piazza del Popolo entrano da via Campanile in retromarcia o contromano, essendo priva di copertura di videosorveglianza del Comune. Ciò toglie la possibilità a noi ‘residenti privilegiati’ di posteggiare per lo scarico della spesa”.

La delibera di modifica stabilisce anche che i cittadini residenti all’interno della Zona a Traffico Limitato del centro storico, che non intendano usufruire del permesso di accesso annuale, possano beneficiare di un accesso settimanale gratuito, previa autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale. E ancora, stabilisce la non onerosità del permesso di solo transito per chi usufruisca, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all’interno della ZTL e già assoggettate a pagamento a favore del Comune per altro titolo (autorimesse, garage, box privati e aree cortilive), sempre previa autorizzazione.

Con le nuove tariffe, i commercianti del centro dovranno invece pagare per il contrassegno 120 anziché 150 euro. Invariate le altre tariffe.

Coloro i quali hanno già effettuato il pagamento approvato lo scorso ottobre, avranno la possibilità di chiedere il rimborso previa istanza al Comune di Manfredonia.

Maria Teresa Valente