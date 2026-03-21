Prosegue l’impegno del Comune di Manfredonia per l’Erasmus+
Prosegue l’impegno del Comune di Manfredonia per l’Erasmus+
📍 ANCHE quest’ anno prosegue il progetto Erasmus+ . La scelta di dare continuità a questa iniziativa non è solo un atto formale, ma la dimostrazione concreta di una visione politica che punta sull’apertura internazionale e sulla formazione delle nuove generazioni.
✅ A ulteriore conferma di questo impegno, lunedì verrà approvata la delibera che darà formalmente il via all’esperienza per questi giovani talenti, n.6 destinati a settori comunali.
🎯 Dopo il successo dei primi mesi, il nostro Comune continua ad accogliere giovani talenti europei. Questo percorso, inserito nella nostra strategia di sviluppo, conferma che gli uffici comunali sono diventati veri e propri hub di scambio culturale, dove l’energia dei giovani si intreccia quotidianamente con le professionalità dei nostri dipendenti, creando valore aggiunto per l’intera macchina amministrativa.
📍 In qualità di Assessore ringrazio il sindaco e ancora una volta a @luigi_zerulo per la sua inesauribile dedizione nel tessere le reti necessarie a rendere tutto questo possibile.
🙏 Grazie di cuore ai nostri tutor comunali.
#AssessoreAlPersonale Sara Delle Rose