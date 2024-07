Prosegue la campagna informativa di Mondo Gino Lisa sull’Aeroporto di Foggia: sia online che nel territorio

«Siamo entusiasti del successo della nostra campagna informativa», dichiara Sergio Venturino, Presidente di Mondo Gino Lisa. «I pieghevoli si sono rivelati uno strumento prezioso per i viaggiatori, che finalmente possono avere a portata di mano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per organizzare il loro volo da Foggia. Questo è solo il primo passo del nostro impegno per lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto e del territorio circostante. La ristampa è avvenuta grazie al contributo economico di alcuni Soci che hanno voluto fare la loro spontanea donazione alla nostra Associazione, condividendone lo spirito e gli obiettivi».

«La campagna informativa di Mondo Gino Lisa sull’Aeroporto di Foggia viaggia anche online, per poter raggiungere anche i territori direttamente e indirettamente connessi al Gino Lisa», dichiara Andrea Casto, vice Presidente di Mondo Gino Lisa. «Da qualche mese stiamo producendo giornalmente contenuti sui nostri social media per far conoscere l’Aeroporto di Foggia, informare sull’offerta di volo presente e fornire mille motivi per scegliere di volare da o per Foggia. I risultati sono evidenti, sia in termini di interazioni che di riscontro in termini di passeggeri che stanno volando. L’educazione alla cultura del volo è uno degli obiettivi della nostra associazione: far comprendere le peculiarità dell’offerta di Foggia rispetto ad altre presenti sul mercato aereo o terrestre è fondamentale per costruire lo zoccolo duro che deve permanere nel tempo. In questo senso stiamo collaborando con il territorio, che è la chiave di sviluppo per uno scalo aeroportuale come motore economico. Forniremo dettagli su queste iniziative in corso d’opera».