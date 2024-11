Proloco Manfredonia: Cercasi Babbo Natale

La Pro Loco di Manfredonia lancia il contest natalizio più atteso dell’anno: la selezione ufficiale per il Babbo Natale della nostra Casa di Babbo Natale!

Se hai sempre sognato di indossare il celebre cappello rosso e portare sorrisi a grandi e piccoli, questa è la tua occasione per diventare il protagonista delle festività nella nostra città!

COME PARTECIPARE:

Scatta una foto: Mostra il tuo lato più natalizio! Indossa un cappello rosso, una barba (vera o finta) e, se vuoi, aggiungi accessori tipici. Sii creativo e simpatico!

Invia la tua foto:

• Email: prolocomf@libero.it

• WhatsApp: +39 327 216 1648

• Messaggio diretto sui social: Contattaci tramite DM sui nostri profili ufficiali

Facebook: Proloco Manfredonia

Instagram: Proloco .Manfredonia.00

Aspetta il verdetto della giuria: Una commissione dedicata valuterà tutte le candidature e sceglierà il Babbo Natale più adatto a vestire i panni del protagonista della nostra Casa.

Scadenza per l’invio delle foto: 1° dicembre 2024.

CHI STIAMO CERCANDO:

Aspetto: Un viso accogliente e cordiale, completato da una barba folta (vera o finta).

Personalità: Simpatia, empatia e calore umano.

Voce: Un “Oh oh oh!” profondo e convincente.

Disponibilità: Essere presente come Babbo Natale nei giorni dell’evento.

Energia: Tanto entusiasmo per animare l’atmosfera e coinvolgere il pubblico.

Unisciti a noi per rendere il Natale a Manfredonia ancora più magico!

Per ulteriori informazioni:

Sito Web: www.prolocodimanfredonia.it

Facebook: Proloco Manfredonia

whatsapp: +39 327 216 1648

Instagram: Proloco .Manfredonia.00