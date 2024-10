Proiezione meteo Halloween: arriva il colpo di scena?

Colpo di scena per Halloween! IlMeteo.it nella consueta proiezione di Ognissanti stupisce tutti con l’ultimo aggiornamento.

Proprio in concomitanza con la festa, popolarmente detta, di Halloween si formerà una vasta area di bassa pressione, alimentata da correnti fredde in discesa dal Nord Atlantico chiamata in termine tecnico depressione d’Islanda. Si tratta in sostanza del cuore pulsante delle perturbazioni che sovente poi si dirigono dapprima verso l’Europa centro occidentale per poi investire anche il nostro Paese.

In sostanza, un Halloween al freddo!

Come spesso accade in questo tipo di configurazioni, oltre al ritorno di piogge abbondanti e in qualche caso persistenti inizierà ad affluire aria sempre più fredda che si riverserà sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia con un conseguente drastico abbassamento delle temperature.