Prof pugliese assente per 540 giorni in tre anni: licenziato

Se non è record, forse ci manca poco: un prof pugliese, della provincia di Bari, è stato licenziato per non essersi recato a lavoro per 540 giorni, tra un anno di aspettativa e lunghi periodi di malattia, per un totale di tre anni.

Nel 2021 il professore era entrato in ruolo, in una scuola della provincia di Treviso, venendo assegnato in un istituto dove però non è mai stato visto né dai colleghi né dagli alunni.

La vicenda è stata raccontata da Il Gazzettino.

L’insegnante ha 60 anni e potrebbe impugnare il licenziamento.