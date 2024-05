Prof lascia un milione in eredità alle scuole dopo 67 anni di carriera

Prof di storia lascia un milione di dollari in eredità alle scuole dopo quasi 70 anni di carriera.

La professoressa di storia Liliana Orlich si è spenta lo scorso 7 marzo, 6 anni dopo essere andata in pensione. Nubile e senza figli lascia in eredità tutti i suoi risparmi a Spark, fondazione educativa per la scuola della contea di Prince William, negli Stati Uniti. L’ingente somma sarà elargita per investire sull’educazione digitale, l’apprendimento emotivo, il miglioramento dell’istruzione e la formazione degli educatori. Un gesto di straordinaria bontà e di amore incondizionato verso il suo lavoro. I suoi colleghi ricordano l’impegno e la dedizione che l’hanno sempre contraddistinta nei suoi quasi 70 anni di onorata carriera. Un’azione degna di nota ma non isolata. Nel 2021, un’ex professoressa del “Marco Polo” ha donato 45mila euro agli studenti; una cifra atta a sostenere fino alle superiori studenti e studentesse con borse di studio di 500 euro annui.