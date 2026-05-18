Fede e religione

Processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio prof. Nicola Bellantuono

Redazione18 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PROCESSO DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO Prof. NICOLA BELLANTUONO (Medico Chirurgo)

La Chiesa di Foggia-Bovino avvia ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione

del Servo di Dio Prof. Nicola Bellantuono, medico chirurgo, docente universitario, primario

chirurgo, direttore sanitario della ASL FG1.

Venerdì 22 maggio p.v., alle ore 16,30, presso la Chiesa San Giovanni di Dio del Policlinico

di Foggia, alla presenza di mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

si terrà un momento di preghiera durante il quale presteranno giuramento i membri del

Tribunale ecclesiastico diocesano e del postulatore della causa.

Si invita la cittadinanza a partecipare.

Chi fosse in possesso di scritti e testimonianze del Servo di Dio prof. Nicola Bellantuono

può rivolgersi presso gli uffici del Tribunale ecclesiastico diocesano della Curia Arcivescovile

di Foggia-Bovino.

UCS dell’Arcidiocesi di

Foggia-Bovino

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione18 Maggio 2026