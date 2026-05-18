Processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio prof. Nicola Bellantuono
PROCESSO DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO Prof. NICOLA BELLANTUONO (Medico Chirurgo)
La Chiesa di Foggia-Bovino avvia ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione
del Servo di Dio Prof. Nicola Bellantuono, medico chirurgo, docente universitario, primario
chirurgo, direttore sanitario della ASL FG1.
Venerdì 22 maggio p.v., alle ore 16,30, presso la Chiesa San Giovanni di Dio del Policlinico
di Foggia, alla presenza di mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino
si terrà un momento di preghiera durante il quale presteranno giuramento i membri del
Tribunale ecclesiastico diocesano e del postulatore della causa.
Si invita la cittadinanza a partecipare.
Chi fosse in possesso di scritti e testimonianze del Servo di Dio prof. Nicola Bellantuono
può rivolgersi presso gli uffici del Tribunale ecclesiastico diocesano della Curia Arcivescovile
di Foggia-Bovino.
UCS dell’Arcidiocesi di
Foggia-Bovino