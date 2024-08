Problemi tecnici per il concerto di LDA a Zapponeta, rinviato, Il bel gesto di LDA

Purtroppo, per problemi tecnici, il concerto di ieri è stato annullato e rinviato a nuova data, già fissata: sabato 24 agosto 2024.

Ci scusiamo con chi ha dovuto attendere invano in piazza e con chi ha percorso chilometri, ma alla fine non ha potuto ascoltare l’esibizione dell’artista. Abbiamo cercato in tutti i modi di porre rimedio all’imprevisto, ma non è stato possibile.

Nonostante tutto, è stato bello il gesto di @lucadalessio_real che ha voluto ugualmente salire sul palco, insieme al Sindaco @vincenzo_riontino, per salutare i suoi fan e dargli appuntamento a sabato prossimo per un “concerto esagerato” 😍