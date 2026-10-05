Princes Foggia: stagione da record 200 milioni di chili di pomodori lavorati e 8.456 carichi gestiti

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FOGGIA – Con oltre 200 milioni di chili di pomodori lavorati e 8.456 carichi gestiti, si è appena conclusa un’altra straordinaria stagione per Princes Foggia. A tracciarne il bilancio su LinkedIn è Giuseppe Mastrolia, Interim Chief Executive Officer del gruppo, che ha celebrato l’enorme sforzo collettivo dietro a questi numeri impressionanti.

Oltre ai volumi di produzione, la vera novità di quest’anno è un traguardo che ridefinisce l’approccio dell’azienda alla filiera: per la prima volta nella sua storia, Princes ha coltivato e raccolto in autonomia quasi 400 tonnellate di pomodori. Questa gestione diretta, dal campo fino ai cancelli della fabbrica, rappresenta un passo strategico verso una maggiore tracciabilità, trasparenza e integrazione tra il mondo agricolo e quello manifatturiero.

Mastrolia ha dedicato il successo della stagione a tutte le persone coinvolte: agricoltori, fornitori, agronomi e i colleghi di ogni reparto, dalla qualità alla logistica. Una vera vittoria di squadra che consolida l’orgoglio del gruppo e punta a un futuro sempre più sostenibile per l’oro rosso pugliese.